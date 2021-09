Uber gaat pensioen betalen aan Britse chauffeurs

Taxideeldienst Uber gaat zijn chauffeurs in het Verenigd Koninkrijk ook een pensioen betalen. Het pensioen vloeit voort uit de beslissing van het Britse hooggerechtshof eerder dit jaar dat de bestuurders werknemers zijn, en geen zelfstandigen.

Uber heeft nu een pensioenfonds op poten gezet, waarin het 3 procent van de opbrengsten stort. De bestuurders zelf kunnen 5 procent van hun inkomsten storten, maar kunnen er ook voor kiezen om dit niet te doen.

Uber had in mei al een sociaal akkoord beklonken met de vakbond GMB, die de zowat 70.000 Uber-chauffeurs vertegenwoordigt. In maart had Uber al gemeld dat het die mensen een hybride statuut toekent van loontrekkenden met een minimumloon en betaald verlof. Voorheen werden ze beschouwd als zelfstandigen, met een lagere sociale bescherming.

De erkenning volgde nadat het hooggerechtshof oordeelde dat de chauffeurs als “workers” beschouwd kunnen worden, en zo dus ook recht hebben op onder meer een minimumloon, betaald verlof en rustpauzes.