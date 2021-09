Blessurelast bij AA Gent wordt er niet kleiner op: “Tissoudali uitgevallen op training”

Daags na het gelijkspel in Anderlecht, was het voor Hein Vanhaezebrouck meer dan ooit kopjes tellen op de uitlooptraining. Het lijstje met afwezigen wordt steeds langer en wie al een poosje out is, lijkt ook niet meteen in staat te zijn om opnieuw aan te sluiten. Hierdoor wordt de spoeling op bepaalde posities wel ontzettend dun: “In bepaalde sectoren mag er niets meer gebeuren. Offensief hebben we gelukkig nog meer opties en zullen we niet zo snel in de problemen komen.”

Odjidja, Hjulsager en Bruno zijn al een tijdje uit de running en in aanloop naar het duel op bezoek bij Anderlecht haakten Nurio, Okumu en Malede af. Maar tot overmaat van ramp moesten Depoitre en Owusu ook nog eens de partij staken tegen paars-wit. “Eigenlijk zou Samoise – die pas was ingevallen – ook vervangen worden nadat hij een stamp incasseerde op de knie. Ik heb toen echt moeten pleiten bij de doc om hem te laten staan. Gelukkig is Matisse een harde. Vandaag was het al wel wat beter. Maar dan viel tijdens de training ook nog eens Tissoudali uit met pijn aan de knie. Tja. Dat wordt ook weer afwachten.”

Tien namen, de tol van het drukke wedstrijdschema weegt zo stilaan wel ontzettend zwaar door bij de Buffalo’s die weliswaar over een heel brede selectie beschikken: “Je stelt een kern samen om gewapend te zijn om op drie fronten te kunnen strijden. Toch verkies je nooit om zo’n lange lijst met afwezigen te hebben maar als je zoveel matchen speelt, kan dat gebeuren.”

“We zijn vrij goed gewapend maar nu ook niet perfect want in bepaalde sectoren mag er niets meer gebeuren”, klinkt HVH oprecht bezorgd. De defensieve posities ogen zo stilaan heel kwetsbaar en ook op het middenveld is er allerminst nog sprake van ongekende weelde: “Enkel offensief hebben we nog altijd veel opties en zullen we niet zo snel in de problemen komen door blessures of vormverlies. Daar kunnen we heel veel switchen.”

Zaterdag, een ideale dag voor de Gentse coach om een kaarsje te branden want in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge zal hij ongetwijfeld aandachtig de evolutie volgen van dat handvol twijfelgevallen: “Ik kan nu nog niets met zekerheid zeggen over die jongens en of ik iemand kan recupereren. Depoitre en Owusu, tja, dat zou kunnen meevallen maar het zal heel kort dag zijn. Een dagje extra rust had veel verschil kunnen maken.”

“Het heeft ook weinig zin om iemand te brengen die maar 60 of 70% is. Dan toch liever iemand die 100% is. De jongens die al even out zijn, vrees ik nog niet te kunnen recupereren. Voor Odjidja had ik aanvankelijk gedacht aan een terugkeer rond de match tegen Famagusta, dat kan nog altijd of misschien de match er na. Maar eerder zit dat er niet in. Kums was trouwens ook nog niet helemaal zorgenvrij en daarom startte hij donderdag ook op de bank.”

© BELGA

Chakvetadze scoort punten bij Vanhaezebrouck

Een opsteker? Jazeker, die was er in de persoon van Giorgi Chakvetadze. De Georgiër kwam voor het eerst sinds 15 september 2020 aan de aftrap. Toen speelde AA Gent tegen Rapid Wien, nu mocht hij zijn talent nog eens demonstreren tegen Anderlecht. En de kleine ‘Chak’ deed dat best prima. Dat vond ook Hein Vanhaezebrouck: “Ik ben tevreden over de prestatie en het engagement van Chakvetadze.”

“Hij moest teveel verdedigen maar dat kwam vooral door het team dat teveel achteruit trok”, klonk HVH streng voor zijn team. “In topmatchen moet je je eigen verantwoordelijkheid nemen en niet een klein fortje bouwen rondom jezelf. Middenvelders werden teruggetrokken, zelfs aanvallers moesten achteruit. Zo krijg je geen greep op de wedstrijd. Maar ik vond het wel knap dat hij die defensieve taken opknapte, al moest hij vooral de passlijn naar de flank eruit halen en Cullen het leven zuur maken. Dus niet telkens naar de flank uitzakken. Operi werd evenwel teruggeroepen omdat ze zichzelf wilden indekken, nadien is dat verbeterd in de tweede helft en kwamen ze er minder vaak door.”