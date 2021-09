Elon Musk en Grimes na drie jaar uit elkaar

Elon Musk en zijn vriendin, de Canadese zangeres Grimes, zouden na drie jaar hun relatie verbroken hebben. Vorig jaar in mei kregen de twee een kind samen: X Æ A-Xii Musk.

De SpaceX-oprichter bevestigde het nieuws aan de entertainmentwebsite Page Six, maar benadrukte dat hij en Grimes nog wel goed contact met elkaar hebben. “We houden nog steeds van elkaar en zien elkaar vaak”, aldus Musk.

Vooral de lange afstand tussen de twee zou een grote rol gespeeld hebben in de breuk. Musk moet voor zijn werk bij SpaceX en Tesla veel in Texas zijn, Grimes werkt veelal in Los Angeles.

In mei 2018 kregen Grimes en Musk een relatie. Twee jaar later, in mei 2020, werd hun eerste kind geboren: X Æ A-Xii Musk.

