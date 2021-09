“Toen de straat een glastapijt werd, was het een beetje uit de hand gelopen”: hoe de Overpoort berucht werd

De Overpoort in Gent doet haar naam weer oneer aan. Rellend uitgaansvolk, glazengooierij, een kopschop voor een agent. En toch blijft het er alle dagen bal. Je bent de bekendste en de drukste feestboulevard van het land of je bent het niet. Maar hoe komt de Overpoortstraat eigenlijk aan die iconische status? Is ze er altijd al geweest, en was haar reputatie altijd al zo bedenkelijk? “Ik zie Marc Coucke en Mark Uytterhoeven hier nog op tafel staan.”