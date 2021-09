Barcelona-trainer Koeman twee wedstrijden geschorst na uitsluiting tegen Cadiz

Het tuchtorgaan van de Spaanse voetbalbond (RFEF) heeft Koeman op basis van het rapport van de scheidsrechter de laagste straf gegeven wegens protesteren.

Volgens scheidsrechter Carlos del Cerro Grande werd Koeman van het veld gestuurd omdat hij “protesteerde tegen de vierde scheidsrechter met zijn armen in de lucht, zijn stem verhief voordat hij de technische ruimte verliet en zei ‘eh, de scheidsrechter moet fluiten, de scheidsrechter moet fluiten, hij moet fluiten’ terwijl de vierde scheidsrechter hem al had gevraagd om te stoppen met het betwisten van scheidsrechterlijke beslissingen”.

“In dit land word je voor niets van het veld gestuurd,” vertelde de Nederlander op een persconferentie na het gelijkspel in Cadiz. Hij legde uit dat hij “de vierde scheidsrechter wilde vertellen dat er een tweede bal op het veld lag en dat hij dus het spel moest stoppen. Iedereen zag dat er twee ballen op het veld waren, alleen de scheidsrechter niet. Dat zegt genoeg.”

De coach die onder druk staat vanwege de slechte resultaten en de manier waarop zijn team speelde, zal niet op de bank kunnen zitten voor de wedstrijden van zondag tegen Levante en die van 2 oktober op het veld van Atletico Madrid.

Frenkie de Jong, die twee gele kaarten kreeg tegen Cadiz, is één wedstrijd geschorst. Tegen die schorsing ging Barcelona al in beroep. Volgens de Catalaanse club was de tweede gele kaart voor de Nederlandse middenvelder onterecht.

Barcelona won maar twee van haar vijf competitiewedstrijden en speelde drie keer gelijk. In de stand is het team pas zevende met 9 op 15, op zeven punten van leider Real Madrid dat weliswaar een match meer speelde.

