Huisartsenvereniging trekt aan alarmbel: “Dit beleid biedt geen garantie dat we niet met vierde coronagolf geconfronteerd worden”

Huisartsenvereniging Domus Medica trekt aan de alarmbel. “Het huidige testbeleid zonder een verlengde mondmaskerplicht, thuiswerk en een uitbreiding van de coronapas, biedt geen garantie dat we in oktober of november niet met een vierde coronagolf geconfronteerd zullen worden”, klinkt het. Met het gewone griepseizoen dat in aantocht is, vragen ze de overheid om zelftesten nog meer te stimuleren en doen ze een oproep om niet met een snotneus naar de huisarts te lopen.