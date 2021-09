Dani Alves zit zonder club na vertrek bij Sao Paulo, maar hij denkt nog niet aan stoppen

De Braziliaanse verdediger Dani Alves, de meest gedecoreerde speler in de voetbalgeschiedenis, zei vrijdag dat hij zich tot het einde van het jaar aan geen enkele club zal binden, dagen nadat hij zijn vertrek bij Sao Paulo had aangekondigd. Alves stopt echter nog niet met voetballen.

De aankondiging maakt een einde aan de geruchten dat de voormalige speler van Barcelona en PSG in verband werd gebracht met verschillende Braziliaanse clubs, waaronder Fluminense, Flamengo en Athletico Paranaense.

De 38-jarige Alves is echter niet van plan met pensioen te gaan, getuige de hashtags die hij aan zijn bericht op sociale media toevoegde: #ITSNOTOVER en #IWILLBEBACK (“Het is niet voorbij” en “Ik zal terugkomen”).

De transferperiode in Brazilië eindigde vrijdag en die in de Europese competities is al langer gesloten.

Dani Alves, die op de Olympische Spelen in Tokio de 43e titel in zijn carrière won, verliet Sao Paulo FC wegens een loongeschil. De club zou hem 11 miljoen reais (ongeveer 1,8 miljoen euro) schuldig zijn, aldus Braziliaanse media.

