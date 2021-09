Lierse Kempenzonen wordt tweede in 1B na winst tegen Waasland-Beveren

Lierse Kempenzonen heeft vrijdagavond de eerste match van de zesde speeldag in 1B met 2-1 gewonnen van Waasland-Beveren. De Lierenaren worden daarmee tweede in het klassement.

Na de nederlaag van vorige week op het veld van Lommel heeft Lierse Kempenzonen zich opnieuw herpakt. Bij de rust moest de thuisploeg nog wel achtervolgen na een doelpunt van Joseph Efford, maar in de tweede helft kantelde de match. Jur Schryvers kreeg een tweede geel en tien minuten later maakte Thibaut Van Acker er 1-1 van. In de 68e minuut zorgde Alexander Maes vanop de stip voor de voorsprong.

De 2-1 bleef op het bord staan waardoor Lierse Kempenzonen drie nieuwe punten op het conto mag schrijven. Ze springen zo over Waasland-Beveren naar de tweede plek in het klassement.