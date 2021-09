Ongeval met vorkheftruck in Luik: slachtoffer in levensgevaar

Bij een ongeval met een vorkheftruck in de bergingsafdeling van het afvalverwerkingsbedrijf Sametal in Luik is vrijdag een zwaargewonde gevallen. Het slachtoffer verkeert in levensgevaar. Dat meldt het parket van Luik.

De vorkheftruck reed een persoon aan en die raakte zwaargewond. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de vorkheftruck verklaarde dat hij het slachtoffer niet gezien had.

Het parket van Luik onderzoekt de zaak.