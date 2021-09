Verdachte van moord op lerares Sabina Nessa vrijgelaten, politie heeft al iemand anders op het oog. Maar één vraag blijft knagen

De 38-jarige verdachte die donderdagavond was opgepakt voor de gruwelmoord op de Britse lerares Sabina Nessa, in het zuidoosten van Londen, is vrijgelaten. De echte dader is dus nog op vrije voeten. Op camerabeelden is te zien hoe de jonge vrouw vlakbij haar huis werd aangevallen en nadien werd meegenomen. Haar lichaam werd de volgende dag in een parkje gevonden.

Vrijdagavond werd in Kidbrooke Village, waar Nessa woonde en les gaf, een stille wake gehouden, die al snel uitgroeide tot een protestactie tegen geweld op vrouwen. Want het was al de tweede moord op een jonge vrouw in een half jaar tijd.

Kort voor de stille mars had Louisa Rolfe, assistent-commissaris van de Metropolitan Police, aangekondigd dat de man die donderdag was opgepakt, wellicht niets met de feiten te maken heeft. En dat de politie een nieuwe verdachte in het vizier heeft.

© Metropolitan Police

Over het motief tast de politie nog in het duister. Wel weet men intussen dat Sabina Nessa vrijdagavond vlakbij haar flat werd aangevallen door een onbekende. Op de beelden is te zien hoe hij met iets sloeg of stak. Nadien nam hij de vrouw op en stapte er mee weg. Haar lichaam werd de volgende dag gevonden in een parkje vlakbij.

Maar waarom ze is aangevallen, is niet duidelijk. “Sabina Nessa was van gemengde afkomst, vandaar dat ook racistische motieven niet helemaal uitgesloten kunnen worden”, volgens de politie.

Nessa’s zus, Jebina Yasmin Islam, heeft vrijdagavond een verklaring afgelegd bij de East London Moskee. “Wij als familie zijn geschokt door de moord op onze zus/ Er zijn geen woorden om te beschrijven hoe we ons als gezin op dit moment voelen”, zei ze.

“Ik dring er bij iedereen op aan om door drukke straten te lopen als ze naar huis lopen van hun werk, school of het huis van een vriend”, aldus nog Jebina Yasmin.

De Britse politie werkt met man en macht aan de zaak. Sabina Nessa verdween exact een week geleden toen ze met een vriend had afgesproken in een pub, op vijf minuutjes stappen van haar flat. Maar daar is ze dus nooit aangekomen.

De politie vraagt iedereen in de omgeving die nog beelden van bewakingscamera’s heeft, die zo snel mogelijk binnen te brengen bij de politie.

Intussen zijn ook beelden vrijgegeven van een zilveren auto en van een onbekende man van wie de Metropolitan Police gisteren nog dacht dat hij de dader was. Maar de opgepakt man heeft niets met de moord te maken. De man die echt op de beelden te zien is, blijft voor de politie een hoofdverdachte.