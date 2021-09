Al drie moorden in rusthuizen: “We moeten zorgen dat dit uitzonderingen blijven”

Grazia Orlando werd dood aangetroffen in haar bed in rusthuis Clos Bizet.

Na de moorden op Grazia Orlando (85) in Anderlecht en op André De Smet (75) in het rusthuis van Destelbergen, blijkt dat er vorig jaar nog een derde persoon werd gedood in een woonzorgcentrum. Het gaat om een 99-jarige vrouw uit het Gentse. De feiten werden telkens gepleegd door iemand uit dezelfde inrichting. Zorgkoepel Zorgnet-Icuro pleit voor meer zorgpersoneel ’s nachts om beter te kunnen controleren. “Het zou een idee kunnen zijn om mensen uit de beveiligingswereld op te leiden.”