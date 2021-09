Bayern München blijft ook met tien man vrij eenvoudig winnen: 1-3 tegen Greuther Fürth

Promovendus Greuther Fürth heeft leider Bayern niets in de weg kunnen leggen. De thuisploeg verweerde zich met momenten kranig maar kon ook na de rode kaart voor Benjamin Pavard weinig in de pap brokken. De eerredder van Cedric Itten kwam te laat. Bayern wint met 1-3 en komt zo aan de leiding in de Duitse Bundesliga.

De jongens van Julian Nagelsmann stonden op de zesde speeldag voor een op papier makkelijke opdracht. Nieuwkomer Greuther Fürth kon dit seizoen nog niet winnen en stond met 1/15 troosteloos laatste. Thomas Müller had geen medelijden en zette der Rekordmeister al na 10 minuten op 0-1. Op het halfuur verdubbelde Kimmich de voorsprong na een knappe plaatsbal.

De klasseverschillen bleken te groot dus het was nog maar de vraag of een tweede helft nog wel nut had. Omdat Benjamin Pavard al snel tegen een rode kaar aanliep, leek er opnieuw wat mogelijk.

De thuisploeg bleef vechten voor wat het waard was maar zag de goal aan de verkeerde kant vallen. Na een goed gemeten vrije trap van Kimmich werkte middenvelder Griesbeck de bal tegen de eigen netten. De 1-3 van invaller Cedric Itten zorgde nog wel voor de nodige sfeer in de tribunes maar dat was het dan ook. Bayern neemt zo de leiding over van Wolfsburg, dat morgen nog wel tegen Hoffenheim speelt. Greuther Fürth blijft in de hoek waar de klappen vallen en pakt slechts 1 punt na zes matchen.