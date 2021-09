KVO-coach Blessin werkte voor RB Leipzig, Brugse tegenstander in de Champions League: “Ze vragen me data door te sturen”

Alexander Blessin (48) praat graag over tactiek. Zondag staat de coach met Oostende tegenover Anderlecht, maar de trainer kijkt ook uit naar RB Leipzig-Club Brugge in de Champions League. Vooral omdat Blessin acht jaar bij Leipzig werkte en daar in de ban raakte van teams die jagen als roedels wolven. Niemand kan Club beter uitleggen hoe ze RB Leipzig straks moeten ontmantelen. “Hun jachtseizoen is nog niet begonnen.”

Jürgen Geril