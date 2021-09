ONZE PUNTEN. Gelijkspel tegen OHL zorgt voor een gebuisde bij Club Brugge

Club Brugge had het niet onder de markt tegen een stug Oud-Heverlee Leuven. Clinton Mata was naast Sobol en De Ketelaere als belangrijk doelpuntenmaker een van de besten bij Brugge. Nsoki viel dan weer door de mand.

Simon Mignolet 6

Voor de match zat er een gat in zijn netten. Er is meer nodig om hem uit zijn lood te slaan. Was kansloos op de kopbal van Ozkacar

Clinton Mata 7

Speelde al beter, maar bleef gaan en strijden en schoot de oververdiende gelijkmaker dan maar zelf binnen.

Jack Hendry 6

Alsof hij al jaren bij Club speelt. Begon autoritair, maar deemsterde nadien wat weg. Kopte de gelijkmaker op de dwarsligger.

Stanley Nsoki 4

Was weer meer dan aanvaardbaar een paar keer zijn nonchalante zelve. Zijn gratuite pass aan Maertens bleef zonder gevolg, maar zijn slechte terugspeelbal leidde wel de 0-1 in.

Eduard Sobol 7

Haalde meerdere keren de achterlijn en had meestal een goede voorzet in de aanbieding, maar zijn assistteller bleef op nul door de mindere afwerking van zijn maats.

Mats Rits 6

Voelt zich in zijn sas als basispion. Draaide een paar keer goed weg en probeerde Romo vanuit alle posities op de proef te stellen, zonder succes.

Eder Balanta 6

Defensief bij de les en had offensief soms goede ingevingen. Op het uur gewisseld voor tactische redenen.

Hans Vanaken 6

De bedoelingen van de kapitein waren goed, maar de uitvoering kwam er onvoldoende uit. Toonde zich te weinig om zijn topniveau te halen.

Kamal Sowah 5

Kon ook tegen zijn ex-club zijn glansprestatie van twee weken geleden tegen Oostende niet herhalen. Werd terecht vroegtijdig vervangen.

Charles De Ketelaere 7

Kon het weer prima vinden met Lang en hield de hele Leuvense verdediging voortdurend aan de praat, maar kon zijn meesterschap niet in een doelpunt omzetten.

Noa Lang 6

Ging er langs de lijn weer vaak als een wervelwind vandoor, maar slaagde er niet in om de kers op de taart te zetten.

Noah Mbamba 6

Ingevallen. Deed zijn job, met sterk positiespel, meer dan behoorlijk.

Bas Dost 6

Werd op het uur in de strijd gegooid om de meubels mee te helpen redden. Viel goed in en zorgde voor extra dreiging in de box.