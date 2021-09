Het verhaal achter de ‘bromance’ van de beste (?) trainers ter wereld: “Het was alsof ik naar schaakgrootmeesters aan het kijken was”

Het hoeft niet altijd rond de Belgen te draaien. Ja, Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne staan vanmiddag tegenover elkaar, maar Chelsea vs. Manchester City is vooral ook een duel tussen twee straffe trainers, misschien wel de twee beste ter wereld. Thomas Tuchel (48) vs. Pep Guardiola (50) ofwel de leerling vs. zijn leermeester, die op eerherstel aast.

Schumann’s Bar, een stijlvol en bekend etablissement in hartje München. Scoort hoog op sfeer en gezelligheid, zo zullen Thomas Tuchel – een kenner, hij serveerde zelf ooit cocktails – en Pep Guardiola beamen.

Op een koude decemberavond in 2014 belanden beide toptrainers er aan tafel, samen met Michael Reschke. Die laatste is op dat moment sportief directeur van Bayern, waar Guardiola trainer is, en heeft de ontmoeting geregeld. De Spanjaard vertrouwde hem immers toe dat hij fan is van Tuchel, die bezig is aan een sabbatjaar, maar het hem met Mainz al moeilijk heeft gemaakt. Het respect is meer dan wederzijds. De Duitser is een echte Guardiola-adept. Hij woonde meermaals matchen bij van Barcelona en op de spelersbus zette hij ooit een docu over zijn idool op pauze om twee uur lang diens paspatronen te analyseren.

Eigen bubbel

Maar goed dat Reschke erbij is, want dankzij hem zouden we later inzicht krijgen in het steekspel – of schaakspel – dat zich in Schumann’s afspeelt. Aan de hand van zijn citaten in Bild, The Athletic, The Independent,…: een korte reconstructie.

Toen ze nog bij Bayern en Dortmund trainer waren. — © BELGAIMAGE

“Eerst vroegen ze nog naar elkaars familie, maar al snel kreeg het gesprek een totaal nieuwe dimensie. Ze hadden het over tactische ingrepen van wedstrijden van jaren geleden en hoe het er helemaal anders had kunnen uitzien hadden ze het anders aangepakt. Pepermolens en wijnglazen werden heen en weer geschoven. Het zoutvaatje was Messi, het glas rode wijn Iniesta – zoiets. (lacht) Het was alsof ik naar schaakgrootmeesters aan het kijken was. Naar Kasparov en Karpov, of Fischer en Spassky. Guardiola en Tuchel zijn dan ook de meest obsessieve genieën in het voetbal. Ze zien dingen die anderen niet zien. Ik zat er vol ongeloof en kreeg er geen speld tussen. Zelfs de obers durfden hen niet storen. Urenlang zaten ze in hun eigen bubbel.” En toen was er nog geen sprake van corona.

Zoals Mourinho en Van Gaal

Zeven jaar na datum zitten ze opnieuw naast elkaar, maar dan in het Estadio do Dragao in Porto, en op een aparte bank. Na jarenlang boetseren en proberen is Guardiola er eindelijk in geslaagd om met Manchester City de Champions League-finale te bereiken. Maar met Tuchel als tegenstander is hij ver van zegezeker. Tuchel is hem – ondanks zijn goed woordje – niet opgevolgd als trainer van Bayern. Via Dortmund ging hij naar PSG, waarmee hij de finale al bereikte maar die verloor en dus de bons kreeg. Enkele maanden later haalde Chelsea hem echter binnen en in ‘no time’ zette Tuchel het team naar zijn hand. Hij klopt Pep in de competitie, in de FA Cup en… op het kampioenenbal. De leerling troeft zijn leermeester af, zoals Mourinho (Inter) ooit met Van Gaal (Bayern) deed.

In dat duel wordt ook nog eens duidelijk dat hoewel ze geestverwanten zijn en dezelfde drive hebben, ze ook van elkaar verschillen. Guardiola is de romanticus, die zonder uitzondering voor offensief combinatievoetbal kiest. Tuchel is de pragmaticus, die beseft dat zijn ploeg vanuit een laag blok en met een stevige organisatie moet spelen. Guardiola toont ook opnieuw dat hij graag met een specialleke in zijn opstelling uitpakt, maar dat gaat mis. Zowat voor het eerst zonder Fernandinho of Rodri op het middenveld verliest City de controle en de finale. Tuchel gaat – ook tijdens de negentig minuten al – uit zijn dak en toont dat hij op dat vlak een geval apart is.

Ongelofelijk palmares

Guardiola blijft veruit de meest succesvolle onder de huidige toptrainers. Drie keer Spaans, Duits én Engels kampioen, twee keer de Champions League, nog meer dan tien andere bekers: ook Tuchel zal er wellicht nooit aan kunnen tippen. Maar hij mag zich toch op de borst kloppen. De laatste drie rechtstreekse confrontaties – telkens met Chelsea – won hij. Vanmiddag gaat hij voor een ‘vier op een rij’. Reden genoeg voor de journalisten om hem te vragen of hij zich al de betere trainer vindt. Het antwoord laat zich raden..

In de Champions League-finale in Porto. — © AFP

Tuchel: “Dat is geen vraag voor mij. Er is ook geen enkele aanleiding om je af te vragen of ik misschien een betere trainer ben dan Guardiola. Kijk naar zijn prijzen, kijk naar zijn invloed. Hij krijgt al mijn respect. Deze match draait trouwens niet om ons.”

Guardiola kon dat alleen maar beamen. Net als bij zijn collega draait het om het voetbal, 24/7. “En oké, die finale hebben we vorig seizoen verloren. Maar daar kunnen we alleen maar van leren.” Hij zal vooraf echter niet met Tuchel bespreken wat hij destijds anders had kunnen doen en hoe hij het nu zal aanpakken. Zo gezellig als in Schumann’s gaan ze het voor de wedstrijd niet maken. Het is gewoon wachten op Guardiola’s eerste zet. Met de pepermolen (De Bruyne) of het wijnglas (Sterling)?