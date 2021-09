Vorig jaar scoorde hij in twaalf wedstrijd nog zes keer voor KV Kortrijk, maar vanavond staat Zinho Gano (27) tijdens de derby in het rivaliserende kamp. De aanvaller begon met vijf goals in acht wedstrijden uitstekend aan zijn passage bij Zulte Waregem. Al hoopt Gano dat zijn goals stilaan ook punten opleveren.