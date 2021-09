Aruna Dindane laat licht schijnen over Ivoriaanse opvolger bij RSCA: “Een duo Aruna-Kouamé zou vuurwerk geven”

De aanvallende weelde is tegenwoordig behoorlijk bij Anderlecht, maar de afwerking laat soms nog te wensen over. Met een killer als Aruna Dindane in de rangen stond Anderlecht nu misschien wel aan de leiding. De Ivoriaanse spits, ondertussen 40, haalt herinneringen op aan zijn tijdperk bij paars-wit en drukt zijn bewondering uit voor zijn landgenoot Christian Kouamé. En ook voor … Wout van Aert.