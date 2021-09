De reus is niet alleen vriendelijk, hij is ook groot. Match na match torent Paul Onuachu (27) ook figuurlijk boven iedereen uit. In die mate, dat verdedigers steeds verder mogen gaan om hem af te stoppen. “Zijn overtredingen op mij toegestaan, omdat ik groter ben?”, vraagt de Genkse topschutter zich af in een openhartig gesprek.