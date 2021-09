Franse soldaat gedood in Mali tijdens actie tegen terroristen

In Mali, in West-Afrika, is vrijdagochtend een Franse soldaat omgekomen. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron bekendgemaakt.

De soldaat, korporaal-chef Maxime Blasco, stierf tijdens een operatie tegen terroristen in de buurt van de grens met Burkina Faso, zo meldt het Franse ministerie van Defensie. Hij werd beschoten door een sluipschutter, die daarna door commando’s werd uitgeschakeld.

De militaire strijd die Frankrijk sinds 2013 voert tegen terroristen in de Sahel heeft nu al aan 52 Franse soldaten het leven gekost.

Er zijn ook ongeveer 110 Belgische soldaten aan de slag in Mali. De meesten maken deel uit van de VN-vredesmissie. In juni raakte een Belgische militair zwaargewond bij een bomaanslag in het noorden van het land.