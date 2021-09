Twee Canadezen na drie jaar vrijgelaten in China

Twee Canadezen die sinds eind 2018 werden vastgehouden in China, zijn vrijgelaten en op weg naar Canada. Dat heeft de Canadese premier Justin Trudeau gezegd.

De vrijlating van Michael Kovrig en Michael Spavor volgt op de deal die de topvrouw bij Huawei, Meng Wanzhou, sloot met het Amerikaanse ministerie van Justitie. Daardoor kon zij na drie jaar op het vliegtuig stappen van Canada naar China.

Trudeau zei tijdens een persconferentie dat het vliegtuig met de twee Canadezen het Chinese luchtruim al had verlaten richting Canada.

Kovrig was een voormalige diplomaat, Spavor een ondernemer. De twee werden beschuldigd van spionage, maar critici menen dat hun arrestatie een vergelding van China was voor de arrestatie van Meng Wanzhou in Canada.