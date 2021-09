Reisadviezen opnieuw aangepast: goed nieuws voor wie nog naar Spanje, Italië of Griekenland wilt

Goed nieuws voor wie nog een reisje plant naar het zuiden van Europa want steeds minder regio’s kleuren rood. Voor Denemarken, Oostenrijk en andere oost Europese landen is er minder goed nieuws. De nieuwe reisadviezen van Buitenlandse Zaken zijn vanaf vandaag/zaterdag van toepassing.

In Frankrijk kleuren alleen nog de Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur en Corsica rood op de Europese coronakaart. Heel wat andere regio’s waaronder de Bourgogne, Normandië, Rhônes-Alpes, Bretagne en de Midi-Pyrénées kleuren nog oranje.

Ook in Spanje kleuren steeds minder regio’s rood. Enkel de regio’s Cantabrië, het Baskenland, Castilië-La Mancha, Aragon, Valencia, Andalusia, Murcia en Melilla kleuren nog rood. In Italië kleuren Piëmont en Lombardije vanaf vandaag groen. Enkel Basilicata, Calabrië, Sicilië, Sardinië, Toscane en Marche kleuren nog rood. Monaco en Luxemburg kleuren nu helemaal oranje.

LEES OOK. Reizen buiten Europa is spotgoedkoop door corona: “Gouden zaken te doen voor herfst- en kerstvakantie” (+)

Maar er is niet alleen goed nieuws. Vanaf vandaag kleurt namelijk Groenland opnieuw rood. Kopenhagen wordt dan weer oranje. In Oostenrijk kleuren ook twee nieuwe regio’s rood, namelijk Karinthië en Stiermarken. Tirol gaan nu wel van rood naar oranje.

Ook in Oost Europa kleuren minder regio’s groen. Ze worden Boedapest, Pest en het noorden van Hongarije oranje. In Slowakije kleurt het oosten van het land zelfs rood. En in Tsjechië is de refio van de hoofdstad Praag opnieuw oranje geworden.