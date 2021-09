“Oekraïne waarschuwde Europa al maanden vóór MH17-ramp voor onveilig luchtruim”

De Oekraïners hadden aangegeven dat de territoriale integriteit van het land “op vele momenten en op vele wijzen aangetast” was door Russische acties. “De luchtvaartveiligheid kan daarmee momenteel niet worden gegarandeerd door de Oekraïense autoriteiten”, waarschuwde een hoge Nederlandse ambtenaar van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in het nu vrijgegeven gedeelte van het verslag. Hij was namens het ministerie aanwezig bij een vergadering van de ECAC. Dat staat voor European Civil Aviation Conference en het is de Europese organisatie voor samenwerking op het gebied van luchtvaart. Er zijn 44 Europese landen lid van.

Een deel van zijn aantekeningen is ruim zeven jaar na de ramp met MH17 openbaar gemaakt na een rechtszaak van RTL Nieuws op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.

Vlucht MH17 van Malaysia Airlines werd op 17 juli 2014 neergehaald boven Oost-Oekraïne, waarschijnlijk door pro-Russische separatisten. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven, onder hen bijna 200 Nederlanders en ook enkele Belgen.

