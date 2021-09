Advocaten Britse prins Andrew erkennen dagvaarding in misbruikzaak

De civiele rechtszaak die de Amerikaanse Virginia Giuffre heeft aangespannen tegen de Britse prins Andrew, die haar meermaals misbruikt zou hebben toen ze minderjarig was, kan ingeleid worden. De advocaten van de nu 61-jarige prins hebben erkend dat hij gedagvaard is.

De dagvaarding werd een tijd door de advocaten bestreden. De papieren zouden niet op de correcte manier overhandigd geweest zijn. Dat is nu van de baan, de verdediging van de prins heeft tot eind oktober de tijd om op de eis om schadevergoeding van Giuffre te antwoorden.

Volgens Giuffre heeft de zoon van de Britse koningin Elizabeth haar ruim twintig jaar geleden misbruikt, toen ze 17 jaar was. De prins ontkent de beschuldigingen aan zijn adres.

De zaak houdt verband met het misbruikschandaal rond de Amerikaanse zakenman Jeffrey Epstein, die in 2019 dood werd aangetroffen in zijn cel nadat hij was beschuldigd van grootschalig misbruik van minderjarige vrouwen. Prins Andrew was meermaals bij Epstein te gast.

