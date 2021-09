Twee betrokkenen opgepakt na zwaar ongeval in Laken

Op de Koninginnelaan in Laken deed zich afgelopen nacht een zwaar ongeval voor. De precieze omstandigheden worden door het Brusselse Parket onderzocht. Het is een wonder dat niemand gewond werd, gezien het zeer zwaar verhakkelde voertuig dat op de Koninginnelaan werd aangetroffen. Twee betrokkenen, waaronder één onder invloed was, zijn door de politie opgepakt.