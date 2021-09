Het gaat van kwaad naar erger op het Canarische eiland La Palma. Nadat er vrijdag een nieuwe lavastroom ontstond, moesten in allerijl 3 extra dorpen worden ontruimd. Omdat het niet veilig werken was, moest ook de brandweer zich terugtrekken. Zowat alle vliegverkeer is voor onbepaalde tijd stilgelegd.