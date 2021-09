Puigdemont viert vrijlating op straat in Sardinië, keert mogelijk zondag terug naar België

“Ik ben heel blij om hier te zijn, om aan dit evenement deel te nemen”, zei Puigdemont op straat. Hij was donderdagavond aangekomen op de luchthaven van Alghero, een stad op het Italiaanse eiland Sardinië met een Catalaanse cultuur, waar hij aan een cultureel festival zou deelnemen en verkozenen van Sardinië zou ontmoeten.

De 58-jarige Puigdemont was bij aankomst opgepakt, omdat hij in Spanje wordt vervolgd voor zijn rol in een poging om de regio Catalonië af te scheuren van Spanje. Hij werd vrijdagavond vrijgelaten, nadat hij zich akkoord het verklaard om op 4 oktober een zitting bij te wonen over een mogelijke overlevering van Spanje. Volgens zijn advocaat mag hij in tussentijd Italië verlaten.

