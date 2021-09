Eindelijk eens goed nieuws voor FC Barcelona: fitte Ansu Fati kan zondag rentree maken

Ansu Fati kan zondag zijn rentree maken bij FC Barcelona in de thuiswedstrijd in La Liga tegen Levante. Trainer Ronald Koeman heeft de 18-jarige aanvaller opgenomen in zijn selectie. Fati is volledig hersteld van de knieblessure die hem ruim tien maanden aan de kant hield. Hij speelde op 7 november zijn laatste wedstrijd voor de Catalanen.