Olifanten in Pairi Daiza hebben eigenlijk andere namen dan op hun naamplaatjes, en daar is een goede reden voor

De olifanten in Pairi Daiza hebben eigenlijk andere namen en daar is volgens hoofddierenarts Tim Bouts een goede reden voor.

Sayun, Po Chin en Soraya. Het zijn misschien wel namen die u bekend in de oren klinken. Het zijn namelijk de namen van drie olifanten uit Pairi Daiza, of dat dacht u tenminste. Want eigenlijk luisteren de olifanten in de dierentuin helemaal niet naar die naam. “De vaste bezoekers kennen de namen van de meeste dieren. Daarom krijgen de dieren een ‘barn name’”, legde Tim Bouts deze week uit bij Radio 1.

Die ‘barn name’ of ‘schuurnaam’ is eigenlijk hun echte naam, de naam waarmee de verzorgers hen aanspreken. “Als iedereen die naam zou beginnen roepen, dan kan het zijn dat de olifanten uit controle gaan. Daarom geven de verzorgers hen andere namen waar ze wel naar luisteren”, klinkt het.

(lto)