Britse regering bekijkt tijdelijke visa voor chauffeurs om brandstoftekort aan te pakken

De Britse regering is van plan om de visumregels tijdelijk te versoepelen om meer buitenlandse vrachtwagenchauffeurs te kunnen aantrekken. Dat moet helpen om het enorme chauffeurstekort aan te pakken, want dat leidt tot bevoorradingsproblemen van bijvoorbeeld winkels en benzinestations.

Volgens Britse media zal de regering van premier Boris Johnson op korte termijn tot 5.000 tijdelijke visa afleveren. Die beslissing zou een serieuze ommezwaai betekenen voor Johnson. Zijn regering verstrengde na de brexit de immigratieregels en de premier zelf hamerde meermaals op de noodzaak om het Verenigd Koninkrijk minder afhankelijk te maken van buitenlandse werkkrachten.

Volgens de Road Haulage Association is er in het land een tekort van minstens 100.000 vrachtwagenchauffeurs. Oorzaken zijn de coronapandemie, het gebrek aan jong talent en de strenge immigratieregels na de brexit.

Heel wat sectoren hebben daaronder te lijden. Zo blijven de rekken in supermarkten leeg. En de bedrijven BP en ExxonMobil kondigden aan enkele tankstations te moeten sluiten, omdat ze niet aangevuld geraken. Er is volgens BP wel genoeg brandstof beschikbaar, maar het bedrijf slaagt er door het chauffeurstekort niet in die bij de tankstations te krijgen. Die aankondigingen leidden tot lange rijen aan andere tankstations. Het kabinet van Boris Johnson bevestigde vrijdag dat er tijdelijke maatregelen worden overwogen.

