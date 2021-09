Botsing tegen kraan, elektriciteitspaal en woning: opnieuw opvallend zware nacht op Belgische wegen

Op de Zuiderring in Mol is zaterdagochtend een zwaar ongeval gebeurd met een bestelwagen en een kraanwagen. Dat bevestigt de lokale politie. Een 25-jarige vrouw uit Lommel kwam daarbij om het leven.

Het ongeval gebeurde zaterdag omstreeks 3.30 uur op de Zuiderring (N71). Een bestelwagen botste daar op een kraanwagen met aanhanger, die aan tragere snelheid in dezelfde richting reed.

Een vrouw van 25 jaar uit Lommel, die als passagier in de bestelwagen reed, stierf ter plaatse. Volgens de lokale politie Balen-Dessel-Mol voert het parket verder onderzoek naar de omstandigheden van het ongeval.

LEES OOK. Vrouw (25) komt om leven bij crash tegen kraanwagen

Te snel, geen rijbewijs en licht geïntoxiceerd

In het Oost-Vlaamse Sint-Lievens-Houtem is zaterdagmorgen de passagier van een personenwagen levensgevaarlijk gewond geraakt, toen de wagen uit de bocht ging en tegen een woning belandde. Dat meldt het Oost-Vlaamse parket. De 17-jarige bestuurder van de wagen had geen geldig rijbewijs, was licht geïntoxiceerd en reed te snel.

Het ongeval gebeurde rond 4 uur op de Wettersesteenweg in Bavegem, een deelgemeente van Sint-Lievens-Houtem. In de wagen zaten de 17-jarige bestuurder en een passagier, ook een tiener. De wagen ging uit de bocht en botste tegen de gevel van een woning. De passagier zat gekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. Hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder raakte ook gewond maar hij verkeert niet in levensgevaar. Het gaat om een 17-jarige jongen. Hij had geen geldig rijbewijs en bleek licht geïntoxiceerd. Er was ook sprake van overdreven snelheid, zo stelde een verkeersdeskundige vast.

LEES OOK. Gitzwart weekend op de weg in Vlaanderen (+)

Tuimeling

Op de E313 in Laakdal begon een auto vrijdagavond rond 23u plots te tollen en ging enkele keren over de kop. Dat gebeurde in de richting van Limburg. De brandweer moest twee inzittenden uit de auto bevrijden. Beide inzittenden zijn met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Bij die tuimeling raakte het voertuig ook nog een andere wagen, maar daar vielen geen gewonden. De snelweg bleef even afgesloten voor het opruimen van de brokstukken.

Tegen elektriciteitspaal

In Virelles (Chimay, provincie Henegouwen) is vrijdagavond een 20-jarige jongeman om het leven gekomen nadat hij met zijn auto tegen een elektriciteitspaal gebotst was. Dat is vernomen van de hulpdiensten. De man was op slag dood.

De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. De jongeman botste tegen de paal bij het buitenkomen van een bocht. Volgens L’Avenir en Sudpresse was het een vrouw uit de buurt die de hulpdiensten verwittigde.

(lto, ho)