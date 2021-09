Nederlandse staatssecretaris ontslagen na kritiek op coronapas

De Nederlandse staatssecretaris voor Economische Zaken Mona Keijzer is ontslagen nadat ze bedenkingen had geuit bij de invoering van het coronatoegangsbewijs. Dat heeft het kabinet van de Nederlandse premier Mark Rutte aangekondigd.

“De uitspraken (...) gedaan in het interview van de Telegraaf van vandaag, verdragen zich niet met besluiten die de ministerraad recentelijk heeft genomen, en die van belangrijke en zwaarwegende aard zijn”, aldus een verklaring van de premier.

In het interview, net op de dag dat het coronatoegangsbewijs verplicht wordt om toegang te krijgen tot horeca, evenementen en andere activiteiten, had Keijzer gezegd bedenkingen te hebben bij de coronapas. Ze wees in het interview onder meer op de hoge vaccinatiegraad en vindt het “niet uit te leggen” dat mensen via de pas moeten laten zien gevaccineerd of getest te zijn om toegang tot een café of restaurant te krijgen. “Als je in een samenleving bent beland waar je bang voor elkaar moet zijn, tenzij je een bewijsje kunt laten zien, dan moet je je echt even achter je oren krabben en je afvragen: willen we deze kant op?”, klonk het.

