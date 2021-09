“Gezellige drukte” in Leuvense binnenstad bij vrouwenwedstrijd

Een grote drukte is uitgebleven. Op enkele plekken is er wel meer volk, zoals aan de helling aan de Wijnpers, bovenaan de Sint-Antoniusberg of aan de finishlijn op de Geldenaaksevest. “Maar alles blijft binnen de perken”, zegt politiewoordvoerder Marc Vranckx. “Op deze manier kunnen we ons ook voorbereiden op de massale volkstoeloop die we morgen (zondag, wanneer de elite mannen rijden, red.) verwachten. We hebben bijvoorbeeld al eens het Ladeuzeplein afgezet, als repetitie voor als het echt nodig zou zijn.”

Hoeveel mensen er afgezakt zijn naar de universiteitsstad, kon Vranckx niet zeggen.

