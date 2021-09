Professor Marc Van Ranst was te gast op het symposium ‘Voor een prikje naar de toekomst’ in de oude gevangenis van Hasselt. — © Sven Dillen

Zullen we in de toekomst baby’s inenten met een coronavaccin net zoals het poliovaccin? Wat met antivaxers en de strijd tegen corona in het buitenland? Marc Van Ranst wierp dit weekend zijn licht op enkele heikele thema’s rond het coronavirus. “De vraag gaat komen wat er met de nog jongere kinderen moet gebeuren.”