Beerschot-fans met rookbommen kanten zich tegen minister Verlinden: “Pyroshow must go on”

Ophef in de tribunes voor de aftrap van Beerschot - Eupen. Enkele supporters van de harde kern van Beerschot staken rookbommen af en haalden een spandoek boven: “The pyroshow must go on.” De boodschap was duidelijk gericht aan minister Annelies Verlinden, die het gebruik van pyrotechnisch materiaal in voetbalstadions volledig aan banden wil leggen.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden wil met haar beleid strenger optreden tegen het gebruik van pyrotechnisch materiaal in de Belgische voetbalstadions.. Zo zijn zaken als rookbommen en Bengaals vuur verboden in de Belgische stadions.

Maar dat is tegen de zin van een deel van de Beerschot-aanhang. Dat maakte een spandoek in Vak I, waar de harde kern van Beerschot zit, tijdens Beerschot-Eupen duidelijk. “The pyroshow must go on”, stond er te lezen. Elders richtten supporters zich op een niet al te gepaste wijze naar minister Verlinden: “Fuck offf Annelies.” De kans dat een boete volgt, is groot. (vml)