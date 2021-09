Lege rekken in supermarkt en hamstergedrag aan tankstations, Britten wacht een “moeilijke winter”: wat is er aan de hand over het Kanaal?

Het Verenigd Koninkrijk lijdt zwaar onder de tekorten na de coronacrisis. Eerst was er een tekort aan bier in de pubs, daarna waren er lege rekken in de supermarkt en vandaag staat de gemiddelde Brit benzine te hamsteren aan het tankstation. Wat is er toch aan de hand over het Kanaal?

De lijst van problemen in het Verenigd Koninkrijk is lang. Héél lang. Geen Haribo-snoepjes in de winkel, geen bier meer op café, geen Cola Light meer, geen milkshakes meer bij McDonald’s. En nu, heel recent, BP dat een aantal tankstations sluit omdat de benzine niet tijdig geleverd kan worden.

100.000 truckers te weinig

What’s going on? Heel kort gezegd: een enorm tekort aan vrachtwagenchauffeurs. Afhankelijk van de bron kampt de sector met een tekort van tachtig- tot honderdduizend krachten. Naar verluidt worden tegenwoordig waanzinnige bedragen geboden voor een geschoolde chauffeur die meteen kan beginnen. Een contract van twee jaar dat zo’n 70.000 pond per jaar waard is. O, en nog 2.000 pond tekenpremie. Dat kennen de Britten vooral van de waanzinnige contracten uit het profvoetbal.

Dat tekort, dat kennen we in de EU ook. Corona heeft daar veel mee te maken: een plotse explosie van de vraag en een economie die helemaal plat lag. Dan krijg je al eens te maken met wat strubbelingen - denk aan het chiptekort, bijvoorbeeld. Maar in het Verenigd Koninkrijk speelt het probleem nog veel dieper. Heel wat chauffeurs zijn na de Brexit teruggekeerd naar hun land van oorsprong, in de EU. Zij komen niet meer terug door strengere migratieregels. Andere chauffeurs zijn dan weer overgestapt naar de pakjesbezorgingsbranche en rijden nu op aanvaardbaardere uren voor een beter loon rond in busjes van Amazon of andere pakjesdiensten.

© Getty Images

Toen afgelopen maand ook de gasprijzen de hoogte inschoten, ontstond er bij de Britten pas écht een groot probleem. CF Industries, een groot bedrijf uit de VS, besloot plots twee grote fabrieken stil te leggen. In die fabrieken werd onder meer CO2 geproduceerd en dat heeft een belangrijke rol in de voedingsindustrie. Door de hoge gasfactuur was het voor CF Industries niet meer rendabel om nog verder te produceren. Alleen: het CO2 wordt gebruikt om dieren te slachten met een slachtpistool en is ook nodig om producten langer vers te houden. Nu al wordt voor de traditionele kerstdis gevreesd.

Vandaag staan de Britten vooral in de wachtrij voor benzine. Nadat bleek dat BP enkele vestigingen zou sluiten omdat er niet tijdig brandstof geleverd kon worden, is in het land paniek uitgebroken. Hoewel overheden zeggen dat er slechts in 1% van alle tankstations een probleem is, en er dus van een écht tekort geen sprake is, zijn de Britten wel aan het hamsteren geslagen. Met lange wachtrijen tot gevolg. In veel stations wordt ook gerantsoeneerd en mag je maar voor 30 pond tanken.

De Britse regering moet nu overal brandjes blussen. Ze hoopt met een uitgebreide visumregeling weer meer truckchauffeurs in het land te krijgen en er komt ook een versnelling in de opleiding tot trucker. Daarnaast zal de regering CF Industries betalen om CO2 te produceren. Benieuwd of dat zal helpen om die traditionele Britse kerst straks te redden.