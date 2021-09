Probeerde deze man wapen waarmee Sabina Nessa vermoord werd te verstoppen?

Heeft een man die op camerabeelden te zien is, het mes verstopt waarmee Sabina Nessa vermoord werd? Dat vraagt de Londense politie zich af. De dood van de 28-jarige lerares schokt de Britten. De jonge vrouw werd zaterdagochtend dood teruggevonden in een Londens park. De dader is nog steeds voortvluchtig.

Nessa, een leerkracht, was sinds vrijdagavond vermist. Ze was op weg naar een afspraakje met een oude vriendin, maar kwam nooit aan. Zaterdagavond vond een wandelaar die z’n hond aan het uitlaten was haar lichaam in Cator Park, in het zuidoosten van Londen. Ze werd vermoedelijk gedood op de kortste weg tussen haar woning en een café waar ze met de vriendin had afgesproken. Haar lichaam lag verborgen onder gebladerte.

Slachtoffer Sabina Nessa. — © RR

Afgelopen donderdag werd dan een 38-jarige man opgepakt, maar daags nadien weer vrijgelaten. De politie tast voorlopig in het duister over wat er vorig weekend exact is gebeurd. Wel zijn er camerabeelden waarop een verdachte te zien is die een rood voorwerp bij zich heeft. De politie zegt “een open vizier” te houden over die beelden, maar dat ze héél graag wil weten wie die persoon is. “