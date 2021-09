Heeft vlogger Monster van Loch Ness gefilmd met drone?

Een nieuwe video op YouTube geeft de believers in het monster van Loch Ness weer wat vuur. Richard Mavor, een 54-jarige vlogger, nam beelden van het meer terwijl hij zelf aan het varen was. Het was pas veel later dat iemand op z’n YouTubekanaal het monster kon ontwaren.

De beelden zijn opvallend: vanuit de lucht wordt het meer van Loch Ness in beeld genomen en aan de rand van het water duikt plots een donkere schaduw op. Mogelijk het monster?

Het was Richard Mavor die beelden aan het schieten was voor Richard Outdoors, zijn YouTubekanaal. Mavor was op het water aan het varen in een kano. Met een 4K-drone maakte hij duidelijke, heldere beelden van het meer en op een gegeven moment tekent zich een schaduw af in het water. “Er was geen hout in de buurt”, zegt Mavor. “En de vorm van het beest leek op eerdere beelden van Nessie.”

(Lees verder onder de video)

Mavor had de schaduw zelf niet eens opgemerkt, tot iemand hem erop wees in de comments. “Ik kon het niet geloven, ik heb de beelden verscheidene keren teruggespoeld en heb er al tientallen keren naar gekeken. Hoe meer ik het zie, hoe meer ik denk dat het het monster weleens zou kunnen zijn. Het zou ook wel een spel van het licht kunnen zijn, zeker ben ik er niet van.”