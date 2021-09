Rusland: “VS moeten actiever zijn voor nieuwe nucleaire deal Iran”

De Russische minister Sergej Lavrov van Buitenlandse Zaken heeft de VS opgeroepen om zich actiever op te stellen in de vastgelopen besprekingen over de nucleaire deal met Iran.

“Het lijkt duidelijk dat zij actiever moeten zijn” in het “oplossen van alle kwesties die verband houden” met het akkoord, vertelde Lavrov aan verslaggevers bij de Verenigde Naties in New York. De Russische minister voegde eraan toe dat hij hoopte dat de onderhandelingen in Wenen tussen Iran, Rusland, China, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland “zo snel mogelijk” worden hervat.

In 2015 sprak Iran met China, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Rusland, de Verenigde Staten en de Europese Unie af dat het land zijn nucleaire programma zou openstellen voor controle, in ruil voor intrekking van de Amerikaanse economische sancties. Maar in 2018 stapte toenmalig president van de VS Donald Trump uit het akkoord en verscherpte de sancties tegen Iran.

Sinds het aantreden van de Amerikaanse president Joe Biden wordt gekeken naar mogelijkheden om Iran en de VS weer aan boord van het atoomakkoord te krijgen.