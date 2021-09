Vliegtuig belandt naast landingsbaan in Moorsele na defect: piloot kan uit toestel springen

Een vliegtuig dat valschermspringers vervoerde kwam zaterdagavond bij het landen naast de baan terecht. Oorzaak was een defect. De piloot is lichtgewond.

Het ongeval deed zich voor op het militair vliegveld van Moorsele, deelgemeente van Wevelgem. De piloot had omstreeks 19 uur de laatste trip gemaakt om valschermspringers in de lucht te brengen. Bij het landen liep iets verkeerd. Frederiek Vrommant van het Paracentrum Moorsele: “Wat er precies misgelopen is moet het onderzoek uitwijzen. Maar het vliegtuig belandde net naast de landingsbaan. De piloot, die er nog alleen in zat, kon uit het vliegtuig springen. Hij heeft wat kneuzingen maar voor de rest is hij ongedeerd.”

Het toestel is van het type caravan en is een omgebouwd vliegtuig dat dienst doet voor de paraclub van Moorsele. Zaterdag had het vliegtuig al achttien keer het luchtruim gekozen met telkens ongeveer zestien mensen aan boord. De hulpdiensten waren vlug ter plaatse en konden de piloot de nodige verzorging geven. Er volgt nu een verder onderzoek naar de feiten. Kris Vanhee/Bert Feys