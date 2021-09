Voor dit (licht) contact kreeg Zulte Waregem een strafschop, tot grote verbazing van KV Kortrijk

KV Kortrijk gaf op een paar minuten tijd een zekere zege weg tegen Zulte Waregem. Dat had de Veekaa aan zichzelf te danken, al zat de discutabele strafschop die Zulte Waregem kreeg er ook wel voor iets tussen. Een inglijdende Gilles Dewaele leek Jean-Luc Dompé neer te halen, waarna Jan Boterberg naar de stip wees. Op een herhaling is echter te zien dat Dewaele Dompé nauwelijks of zelfs helemaal niet raakt. Bij Kortrijk waren ze dan ook woest om de penalty.