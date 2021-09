Bijna 5.000 mensen betogen in Namen tegen verplichte vaccinatie

Bijna 5.000 mensen, volgens de politie, hebben zaterdag in Namen tegen de verplichte coronavaccinatie betoogd en tegen discriminatie op grond van vaccinatie. De manifestatie, waarvoor de autoriteiten toestemming hadden gegeven, was georganiseerd door de vzw Lagardère, een sociaal-medische vereniging in de regio van Bergen geleid door dokter David Bouillon.

De betogers trokken in de namiddag door de straten van de Waalse hoofdstad, waarna toespraken werden gegeven in een park. Alles verliep rustig, er deden zich geen incidenten voor, zei de politie.

Wet uit 2002

Dokter Bouillon en zijn sympathisanten voeren een wet van 2002 over de patiëntenrechten aan om de vaccinatie en het Covid Safe Ticket te weigeren. Ze vragen dat er een einde komt aan wat zij medische desinformatie noemen. “Gevaccineerd of niet, laten we verenigd blijven”, “nee aan de gezondheidspas”, “respect voor ieders geloof”, “mijn lichaam, mijn keuze, mijn leven”, “onze kinderen zijn geen proefkonijnen”, zo stond op sommige van de borden die de betogers meedroegen.

© BELGA

Een volgende betoging wordt in Luik georganiseerd, preciseerde Bouillon na de manifestatie in Namen. Een eerste manifestatiebetoging met ruim 1.500 deelnemers werd begin september in Brussel gehouden.