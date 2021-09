Jan Vertonghen behoudt met Benfica foutloos rapport met zevende opeenvolgende overwinning dankzij tweeklapper Yaremchuk

Benfica en Jan Vertonghen hebben zaterdag hun zegereeks in de Portugese eerste klasse voortgezet met een 1-3 overwinning op het veld van Vitoria Guimaraes. Het is de zevende opeenvolgende winstpartij voor de jongens van Jorge Jesus.

Sinds hij terug is uit blessure, speelde Vertonghen quasi alles bij Benfica. Ook zaterdag maakte hij de 90 minuten vol in de defensie. Voormalig Gent-aanvaller Roman Yaremchuk trof voor rust twee keer raak, in de 30ste en 41ste minuut. Benfica heeft vier punten voorsprong op eerste belagers Porto en stadsgenoot Sporting.