Charly Musonda Jr mag zich weer voetballer noemen: eeuwig talent speelt met beloften Chelsea eerste wedstrijd in meer dan twee jaar

Charly Musonda Junior is weer officieel voetballer. Het eeuwige Belgisch voetbaltalent speelde vrijdag met de U23 van Chelsea. In de 4-3 overwinning tegen Liverpool maakte Musonda een uur vol. Het waren veelbetekende minuten voor onze landgenoot, want zijn laatste officiële wedstrijd dateerde van 16 augustus 2019.

Zaterdag toonde Musonda zich opgetogen over zijn eerste wedstrijd in meer dan twee jaar. “Enorm trots op deze prestatie na jaren van herstel”, schrijft hij op zijn Instagram-account. “Het was uitputtend, zowel fysiek als mentaal, om me in deze positie te bevinden. Ik was zenuwachtig, maar het was vooral een ongelofelijk gevoel om opnieuw te kunnen spelen.”

Musonda is intussen ‘al’ 24 jaar oud en heeft een marktwaarde van amper 1 miljoen euro. Wie had dat enkele jaren geleden gedacht, toen de aanvaller met veel bombarie van Anderlecht naar Chelsea vertrok? Bij de Blues kon Musonda echter nooit doorbreken, ondanks een paar optredens bij de eerste ploeg. Uitleenbeurten aan Betis Sevilla, Celtic Glasgow en Vitesse waren geen succes.

Intussen is het van 16 augustus 2019 geleden dat onze landgenoot nog een officiële wedstrijd speelde. Toen stond hij 31 minuten op het veld bij Vitesse, dat met 3-0 won van PEC Zwolle. Sindsdien sukkelt Musonda met de knie. “Dit wordt een onmogelijke berg om te beklimmen”, hadden dokters hem gezegd na een operatie aan gescheurde voorste kruisbanden.