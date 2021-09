Cyriel Dessers treft als supersub raak voor Feyenoord in spektakelstuk

Op zaterdagavond moesten er nog enkele Belgen aan de bak in de Eredivisie. Cyriel Dessers was trefzeker voor Feyenoord in een spektakelstuk tegen NEC (5-3), Zwolle en Siemen Voet blijven laatste in de stand na een oplawaai op het veld van Utrecht (5-1). Feyenoord komt naast PSV derde met 15/21.

Orkun Kokcu (14.) en Luis Sinisterra (17.) leken Feyenoord een zorgeloze avond in de Kuip te bezorgen, maar niets was minder waar. Magnus Mattson (32.) en Cas Odenthal (44.) sloegen de Rotterdammers met verstomming. Voor beide Nijmegense goals was Jordan Okita de assistgever.

Na rust leek ex-Feyenoorder Calvin Verdonk NEC zelfs op weg te zetten naar een onverwachte overwinning, maar daar had Guus Til (80. en 89.) geen zin in. Hij zette de scheve situatie eigenhandig recht en Dessers prikte in blessuretijd de verlossende 5-3 binnen.

Siemen Voet beleefde een avond om snel te vergeten in de Galgenwaard. De Utrechtse doelpuntenproductie liep uiteindelijk op tot vijf stuks.