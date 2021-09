Verenigd Koninkrijk reikt 10.500 tijdelijke werkvisa uit voor vrachtwagenchauffeurs om Kerstmis te redden

Meer dan 10.000 buitenlandse werknemers zullen tijdelijk in het Verenigd Koninkrijk mogen werken als vrachtwagenchauffeur en in de levensmiddelensector. Dat heeft de Britse regering beslist in de hoop Kerstmis te redden van bevoorradingstekorten.

In het kader van een tijdelijke visumregeling zullen 5.000 vrachtwagenchauffeurs en 5.500 werknemers in de pluimveesector de kans krijgen om tot kerstavond in het Verenigd Koninkrijk aan de slag te gaan, in een poging om de schappen van de supermarkten gevuld te houden met kalkoenen en speelgoed, en de leveringsproblemen bij de benzinestations op te vangen.

Minister van Vervoer Grant Shapps zei dat de veranderingen, waarbij de visa vanaf volgende maand beschikbaar zijn, “ervoor zorgen dat de voorbereidingen op schema blijven” voor de eindejaarsfeesten. Detailhandelaars hadden de regering gewaarschuwd dat ze slechts tien dagen hadden om Kerstmis te behoeden voor “ernstige verstoringen” als gevolg van een tekort aan vrachtwagenchauffeurs.

Tankstations sluiten

Volgens de Road Haulage Association is er in het land een tekort van minstens 100.000 vrachtwagenchauffeurs. Oorzaken zijn de coronapandemie, het gebrek aan jong talent en de strenge immigratieregels na de brexit.

Heel wat sectoren hebben daaronder te lijden. Zo blijven de rekken in supermarkten leeg. En de bedrijven BP en ExxonMobil kondigden aan enkele tankstations te moeten sluiten, omdat ze niet aangevuld geraken. Er is volgens BP wel genoeg brandstof beschikbaar, maar het bedrijf slaagt er door het chauffeurstekort niet in die bij de tankstations te krijgen. Die aankondigingen leidden tot lange rijen aan andere tankstations.

Naast de maatregel op korte termijn om buitenlandse werknemers toe te laten, neemt het ministerie van Defensie ook maatregelen om examinatoren te leveren voor rijexamens voor vrachtwagens. Zo wil de regering het aantal Britse vrachtwagenchauffeurs omhoog krijgen.