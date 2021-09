Taliban zullen naar verwachting niet spreken voor VN ondanks verzoek

In een brief aan de VN had het ministerie van Buitenlandse Zaken van het “Islamitisch Emiraat Afghanistan” gevraagd om deel te mogen nemen aan de 76ste Algemene Vergadering nadat de taliban de macht hebben overgenomen in het land.

De beslissing ligt nu bij de accreditatiecommissie van de VN. Tot nu toe is er nog geen vergadering van de commissie geweest, en daarom behoudt de huidige ambassadeur van Afghanistan zijn post, althans voorlopig.

De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van negen lidstaten - de VS, Rusland, China, Zweden, Namibië, de Bahama’s, Bhutan, Sierra Leone en Chili - en beslist welke vertegenwoordigers en dus welke leiders van staten bij de Verenigde Naties worden erkend. In de praktijk wordt het comité gedomineerd door Washington, Moskou en Peking.

De taliban hebben half augustus de macht in Afghanistan overgenomen. De vorige president Ashraf Ghani was het land al eerder ontvlucht. Duitsland, de VS en andere westerse landen voeren besprekingen met hen, maar erkennen hen niet als een legitieme regering.