Malinese premier op VN-vergadering: “Frankrijk laat Mali in de steek”

Frankrijk kondigde in de zomer aan dat het zijn militaire aanwezigheid tegen terreur in de Sahelregio zal afbouwen. Toen eerder deze maand berichten opdoken dat de Malinese regering mogelijk een beroep zou doen op een Russische paramilitaire organisatie, waarschuwde Parijs dat dit “onverenigbaar” zou zijn met het behoud van Franse troepen in Mali.

De Malinese premier Maïga zei tijdens de algemene vergadering van de VN in New York dat zijn land door Frankrijk “voor een voldongen feit” werd geplaatst. Daarom moest het land oplossingen zoeken “met andere partners” om de veiligheid te verzekeren in het land, klonk het. De premier deed zijn beklag over een gebrek aan overleg.

Belgische soldaten

Ook in New York bevestigde de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov dat de Malinese autoriteiten toenadering hebben gezocht tot een privaat militair beveiligingsbedrijf uit Rusland. De Russische overheid heeft daar niets mee te maken, benadrukte hij. Russische huurlingen van het bedrijf Wagner zijn momenteel al actief in Libië en de Centraal Afrikaanse Republiek.

Frankrijk is al sinds begin 2013 militair actief in de Sahelregio. Er sneuvelden al 52 militairen, van wie de laatste afgelopen vrijdag. Tegen december zouden de Franse soldaten drie bassisen in het noorden van Mali moeten hebben verlaten. Het gaat om een reorganisatie waarbij het aantal Franse soldaten in de regio wordt afgebouwd van ruim 5.000 momenteel tot 2.500 à 3.000 tegen 2023.

De Franse minister van Defensie Florence Parly herhaalde deze week in de Malinese hoofdstad Bamako wel dat Frankrijk niet van plan is Mali te verlaten en er wil blijven strijden tegen terroristen, aan de zijde van de Malinese troepen.

Ook het Belgisch leger is met zowat 110 soldaten aanwezig in Mali een vijftiental binnen de trainingsmissie van de Europese Unie en zowat 95 soldaten die deel uitmaken van de VN-vredesmissie.