Politie raadt aan om niet met auto naar Leuven te gaan door WK-drukte, organisatie raadt af om in stadscentrum te fietsen

Het WK wielrennen in Vlaanderen nadert zijn einde met de wegrit voor de elite mannen. De stad Leuven, waar de wielrenners toekomen zondagavond, verwacht dan ook ontzettend veel volk. Maar die mensen komen best niet naar de stad met de wagen waarschuwt de politie. En ook de fiets is eigenlijk geen aanrader.

“De mensen die naar de stad willen komen zijn welkom. Maar kom te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer. Blijf met de wagen weg want als je de stad binnenrijdt dan zal je vast komen te zitten en kan je niet verder”, zegt de politie aan Radio 1 zondagochtend. De start vindt plaats in Antwerpen rond 10u30 en de aankomst wordt verwacht rond 17 uur in Leuven. Het parcours is volledig verkeersvrij en in Leuven gaat het parcours al dicht om 10 uur. Sommige invalswegen worden gesloten alsook de Boudewijnlaan die de stad met de snelweg verbindt.

De organisatie van het WK raadt aan dat wie in een straal van 15 km woont met de fiets naar het WK gaat maar raadt ook aan om gebruik te maken van de gratis fietsenparkings. Dat kan in Leuven aan het station en op de Tervuursevest. “In het stadscentrum wordt er veel volk verwacht, waardoor het af te raden is om de fiets mee te nemen langs het parcours”, klinkt het in een persbericht.

“We zagen de voorbije dagen al veel volk in het Leuvense stadscentrum, wat ons uiteraard enorm veel plezier doet. Om problemen voor doorgang langs het parcours te vermijden, roepen we dan ook op om de fietsenparkings langs het parcours te gebruiken en te voet het stadscentrum te betreden.”