Binnenkort lik-op-stukboete van 250 euro voor elke fietsendief: “Om snel en doortastend op te treden”

Vanaf 1 januari 2022 wordt er een lik-op-stukboete ingevoerd tegen fietsdiefstallen. De politie zal iedere fietsendief die ze betrappen een lik-op-stukboete geven van 250 euro. Dat meldt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne in een persbericht.

Elke dag worden er naar schatting 230 fietsen gestolen. Maar er wordt niet altijd opgetreden door justitie. “Sommige burgers doen geen aangifte omdat ze het gevoel hebben dat er geen gevolg aan wordt gegeven. Naar schatting wordt maar een derde van de fietsdiefstallen aangegeven of op jaarbasis ongeveer 30.000 processenverbaal”, klinkt het in het persbericht.

Van Quickenborne wil hier een einde aan maken en een signaal geven dat ook ‘kleine’ criminaliteit zal worden aangepakt en voert daarom vanaf 1 januari 2022 wordt een lik-op-stukbeleid in. De politie zal vanaf dan iedere fietsendief die ze betrappen een lik-op-stukboete geven van 250 euro, dat geld zal nu dus meteen ter plaatse geïnd worden. Naast de boete die wordt opgelegd door de politie dient de verdachte de fiets ook terug te geven aan het slachtoffer. Indien er schade is aan de fiets of het slot dan moet deze eveneens vergoed worden. Recidivisten en georganiseerde bendes zullen geen lik-op-stuk boetes krijgen. Zij zullen vervolgd worden door het parket en voor de rechter verschijnen omwille van de ernst van de feiten.

“Fietsdiefstallen zijn één van de meest ergerlijke fenomenen klasseren. Met de lik-op-stuk boete treden we snel en doortastend op. Daarmee neemt justitie haar verantwoordelijkheid tegen deze zogenaamde kleine criminaliteit met grote impact voor de burger”, zegt Van Quickenborne.