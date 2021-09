Negenjarige Felix moet 17 dagen binnen blijven: ‘Absurde’ quarantaine

Vanaf maandag gaan de nieuwe coronaregels in voor kinderen jonger dan twaalf jaar, maar maandag komt voor sommigen te laat. Voor de jonge Felix uit Berchem bijvoorbeeld, die 17 dagen lang in isolatie en quarantaine moet, omdat z’n broertje besmet is met corona. Zo zal Felix langer thuis moeten zitten dan zijn zieke broer. En omdat hij nog onder de oude regeling valt, moet hij tot 10 oktober school missen.